Lembra-se de Sandra Costa, mais conhecida como Sandrinha, que participou numa das primeiras edições do 'Secret Story'? Desde que abandonou o programa da TVI, tornou-se empresária, dona de uma loja de roupa a que chamou Sandrinha Clothes, casou-se e teve dois filhos.

Nos últimos dias, recorreu às redes sociais para admitir perante os fãs que enfrenta problemas no negócio e consequentes dificuldades financeiras que a vão obrigar a fazer alterações na sua vida. Sandra viu-se forçada a colocar à venda a casa dos seus sonhos.

"Amores, como havia referido num story, tenho uma notícia agridoce para vos dar! Como sabem, lutei muito para ter a minha casa do meu jeito! E fiz muitas obras, investi muito dinheiro, e não é por ter muitos seguidores no Instagram e no Facebook que a minha vida é diferente da vossa! E é verdade, esta inflação no país não está a ser fácil para ninguém... Mesmo para mim, que trabalho todos os dias e ganho o meu dinheiro, está a ser insuportável segurar as contas e viver com este estilo de vida", lamentou.

"E não tenho problema nenhum em partilhar convosco que às vezes a vida não corre como esperado, e que temos de nos adaptar à realidade que for mais conveniente para nós", acrescentou, mostrando-se confiante de que conseguirá dar a volta por cima e um dia ter de volta a casa com que sempre sonhou.

"Sou uma lutadora e não vou parar de sonhar! Isto tudo para vos dizer que tenho a minha moradia à venda! O meu sonho, que deu tanto trabalho vai ter de mudar. Mas pronto, o importante é ter saúde e amor no coração", pode ainda ler-se na partilha, através da qual revela as fotografias do imóvel que agora está para venda.

