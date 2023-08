Sandrina Pratas deu novamente espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem questões nas stories. Uma das primeiras interações não foi uma pergunta, mas sim um comentário.

Uma seguidora mostrou-se surpreendida por ter visto Sandrina a trabalhar no seu restaurante.

"As pessoas dizem que eu não trabalho. Eu faço tudo, até na copa estou, trabalho a servir às mesas... Temos de trabalhar, não tenho vida de rica, não me dão viagens, não me dão nada", começou por responder a ex-concorrente do 'Big Brother'.

"E agora temos uma filha para criar e tenho de começar a trabalhar, como as outras pessoas. Não sou mais que os outros", frisou ainda. Veja no vídeo da galeria a resposta de Sandrina.

De recordar que a ex-'Big Brother' foi mãe pela primeira vez no passado mês de julho, fruto da relação com Lucas Santos.

