Sandra Silva mostrou na tarde de quinta-feira um vídeo no qual filmava o filho a brincar com uma caixa de ovos. O menino conseguiu num momento de distração da mãe tirar a caixa do saco das compras e depois todos os ovos do seu interior.

A influencer mostrou as imagens convicta de que nada tinham de errado, mas acabou por receber várias mensagens de seguidores que criticaram a sua postura.

"Que estupidez, tanta gente com fome e depois deixam o miúdo brincar com ovos", atirou uma internauta, que levou Sandra a explicar que nenhum ovo se partiu. Apenas um ficou rachado e foi logo usado para fazer um ovo mexido.

"Sabem porque é que não se partilha mais realidade nas redes sociais? Porque há pessoas que só acordam para chatear os outros. Vou só partilhar esta mensagem sobre os ovos porque é surreal", reagiu em seguida, mostrando uma mensagem na qual foi acusada de não ensinar ao filho regras de boa educação.

"Regras de boa educação? É um bebé de 14 meses que está a descobrir o mundo e tudo para ele é uma atividade. A minha responsabilidade só a mim me diz respeito, e digo-te que é garantir a segurança dele e permitir que cresça com amor e segurança. Isso não faz dele bem ou mal educado. Aliás, o cérebro dele nem tem capacidade para perceber muitas das coisas que a sociedade define como ‘boa educação’", respondeu Sandra.

Por fim, a atriz e influencer reforçou o seu ponto de vista e lançou o apelo: "Vamos mudar a infância? Só assim seremos adultos com mais empatia. Quando é que toda a gente vai perceber que a infância tem um impacto do caraças. Para o resto da vida".

Leia Também: Sandra Silva ensina a fazer hambúrgueres de atum e feijão frade