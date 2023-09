Vasco, o filho de Sandra Silva, foi pela primeira vez à escola esta sexta-feira, dia 1 de setembro, tendo a influenciadora digital explicado que a creche na qual inscreveram o menino, de cerca de um ano e meio, permite que nos primeiros dias os pais permaneçam no local para uma melhor adaptação da criança.

Desta forma, Sandra e o companheiro, João Borges, mantiveram-se no recinto durante as duas horas em que Vasco esteve na escola, tendo a influenciadora partilhado algumas fotografias deste primeiro dia de uma nova etapa na vida do filho.

"Voa, meu amor, o mundo é teu. O nosso colo está sempre aqui para te amparar", escreveu numa das publicações.

Já noutra publicação, Sandra e o namorado aparecem com o menino ao colo e a dar um beijinho ao filho.

"Primeiro dia de escola, em família. Amor e colo nunca te vão faltar!

1 - beijinho de família

2 - pais orgulhosos

3 - Pais emocionados a observar o miúdo andou a brincar, que vinha ter connosco raramente, só para mostrar coisas

Ps: parece-me que esta fotografia da praxe se vai repetir por muitos anos no primeiro dia de escola", escreveu.

