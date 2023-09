Esta sexta-feira, dia 1 de setembro, Sandra Silva esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores nas stories da sua conta no Instagram.

Uma das perguntas tinha a ver com o nome do filho. "O nome do Vasco teve algum significado especial para ser escolhido?", referia a questão, uma pergunta à qual Sandra respondeu, revelando ainda que nome daria se tivesse tido uma menina.

"Não estava no meu top de nomes de menino, mas quando o João sugeriu eu gostei e ficou essa opção de menino", começou por contar a influenciadora digital. "E Camila se fosse menina", acrescentou, revelando assim o nome que teria dado se tivesse tido uma filha.

© Instagram/ Sandra Silva



