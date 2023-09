Sandra Silva usou as redes sociais para partilhar uma fotografia sua mostrando o look, em preto, questionando os seguidores para onde achavam que ela iria, dando três hipóteses: almoçar fora, supermercado ou parque.

Na story seguinte, a influenciadora digital revelou que estava no supermercado e mostrou duas fotografias divertidas do filho, Vasco, de um ano meio.

Numa das fotos o menino aparece sentado no carrinho de compras, mas de lado, com as pernas esticadas, enquanto noutra parece tentar sair do carrinho. "Parece que está na esplanada", escreveu Sandra Silva na legenda das fotografias. Ora veja.

© Instagram/ Sandra Silva

© Instagram/ Sandra Silva

