Sandra Silva foi mãe pela primeira vez em fevereiro do ano passado, o que significa que o pequeno Vasco está prestes a completar um ano de vida.

A influenciadora digital, de 24 anos, fez esta sexta-feira, 13 de janeiro, um longo de desabafo sobre a necessidade de conciliar a maternidade com a sua relação amorosa, bem como com a sua vida pessoal e profissional.

"Ontem na minha sessão de terapia comecei um processo terapêutico sobre a questão de trabalhar e cuidar do Vasco ao mesmo tempo. E ser mãe, ser Sandra, ser mulher, namorada, filha, por aí.. Sinto que é um privilégio mas que já não está a ser sustentável sem rede de apoio e praticamente sem ajuda (durante o dia), visto que o João tem o seu trabalho também.

Quero muito cuidar do Vasco e também adoro o meu trabalho. Ao mesmo tempo adoro ter sanidade mental também e cuidar de mim. Como diz a minha psicóloga, trabalhar e cuidar de um bebé é impossível. São dois trabalhos. Ou não trabalho, ou acabo por não dar tanta atenção ao Vasco… Ele está quase a fazer um ano e ando a sentir que preciso de mais ferramentas para esta logística porque as crises de ansiedade têm batido à porta, como um aviso para olhar para esta logística e pensar no que quero e como quero fazer. E a culpa… e as questões…. Ter mais ajuda em casa? Colocar mais limites no trabalho? Ter mais tempo para mim? Não tenho respostas ainda, mas sei que o processo na terapia me vai ajudar a encontrar um caminho sereno para todos.

O mais difícil é identificar que é uma questão que merece ser vista e isso já está! Neste caminho que é a maternidade as coisas vão mudando, nós vamos recebendo o que sentimos com humildade e como um convite para uma adaptação constante... Já a minha doula dizia na gravidez que o que idealizamos, depois na prática pode não ser o que funciona. "Quando marcamos a próxima sessão?". "Não sei, tem que ser quando o João ficar com o Vasco", e é isto, todos os dias, há quase um ano, para qualquer coisa que eu precise de fazer para mim ou para o trabalho. Como é aí por casa?", pode ler-se.

