Sandra Silva usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo com o filho, Vasco, a brincar no parque.

No texto que acompanha a gravação, a influenciadora digital deixa uma reflexão sobre parentalidade, revelando o que motivou a ideia de irem para o parque brincar com o menino, de dois anos.

"As crianças precisam de brincar e precisam de nós. É isto que leio, é isto que me dizem os profissionais que nos seguem e principalmente, é isto que vejo no Vasco todos os dias. Ele quase não vê ecrãs, mas também vê, se calhar mais vezes do que devia. Não todos os dias, mas alguns minutos por semana. E está tudo bem com isso, sem julgamentos", começou por escrever.

"Hoje pediu para ver e eu senti que ele estava frustrado, já não sabia com o que brincar em casa... porque passámos o dia em consultas, restaurante, visita a uma loja.. e quando ele pediu os 'dinoxauros' (os bonecos que gosta), disse ao João 'e se fôssemos ao parque, já que temos o jantar pronto?' O Vasco rapidamente disse 'siiim, parque' e não pediu mais para ver os bonecos. E assim foi. O resultado? Está à vista!", continuou, explicando depois que nem sempre é fácil ter disponibilidade para abraçar este tipo de programas.

"Se temos esta disponibilidade física, mental e de tempo todos os dias? Não, não temos. Tentamos ser pais conscientes mas somos humanos, (im)perfeitos à nossa maneira e às vezes não nos apetece simplesmente ir para o parque. Como provavelmente acontece por aí também… Uma certeza? Fazemos todos o nosso melhor todos os dias, tenho a certeza que vocês também!!", concluiu.