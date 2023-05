Sandra Felgueiras vive uma nova fase profissional na TVI há alguns meses, embora com o regresso do 'Jornal Nacional' lhe tenha sido oferecido um desafio que não quis recusar.

Agora conduz com maior regularidade o bloco noticiário noturno deste canal e ontem, dia 22 de maio, voltou a cruzar-se com o pivô José Alberto Carvalho, com quem já havia trabalhado na RTP.

Nessa altura, Sandra Fergueiras era jornalista e José Alberto Carvalho o diretor de Informação do canal público, o que foi lembrado numa nova partilha feita nas redes sociais, a propósito de uma notícia sobre legos, que entrou no alinhamento do 'Jornal Nacional' desta segunda-feira.

"O nosso José Alberto Carvalho é um aficionado por legos e, por isso, esta notícia parecia feita especialmente para ele. E assim gerou-se este momento de enorme cumplicidade que adorei viver com um ex-diretor que hoje esteve ao meu lado numa experiência nova para ambos", começou por escrever.

Sandra, de seguida, destacou também o facto de o desaparecimento de Madeleine McCann ter voltado a ser tema nos noticiários nacionais, recordando ainda o período em que acompanhou de perto o caso, investigando sobre o mesmo como jornalista. "Quis o destino que acontecesse no dia em que voltaram as buscas por Madeleine: o caso no qual cresci como profissional depois de ele (ainda na RTP) me ter enviado para a Praia da Luz. Passaram 16 anos e aqui estamos, de novo, juntos", concretizou.

