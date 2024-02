Sandra Felgueiras decidiu recorrer à sua página de Instagram para deixar uma mensagem de apoio ao futebolista João Neves, que joga pelo Benfica, depois de este ter perdido a mãe.

A jornalista da TVI publicou uma fotografia do jovem jogador e disse: "O João Neves não é apenas uma grande jogador em tão tenra idade. É bom menino. E merecia ter a mãe do lado. Neste dia tão trágico, envio-lhe toda a força do mundo para superar uma perda insuperável esperando que, tal como o nosso CR7, saiba transformar essa dor em amor ainda mais desesperado ao que tão bem sabe fazer".

"É nas adversidades que se cresce. Ainda que fosse tão bom conseguir evitá-las. Força, João", rematou.