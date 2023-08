Octavia Spencer está de luto pela morte de Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock.

A atriz de Hollywood reagiu ao falecimento do fotógrafo, que aconteceu no passado dia 5 de agosto, após uma batalha de três anos com a esclerose lateral amiotrófica.

"De coração partido com a Sandy e o Bryan. A Sandy perdeu a sua alma gémea e o mundo um homem talentoso, bonito e bom! As minhas orações e condolências para as famílias. Descansa em paz, Bryan Randall. No céu, há uma senhora pequenina muito parecida comigo que toma conta dos anjos. Especialmente o Gabriel. Ele toca qualquer música que ela preferir. Dá um beijo nela por mim", afirmou.

Note-se que o fotógrafo tinha 57 anos.

Leia Também: Sandra Bullock fez uma pausa na sua carreira para cuidar do namorado