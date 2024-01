Samuel L. Jackson esteve à conversa com a People, na quarta-feira, enquanto passava pela passadeira vermelha do Odeon Luxe Leicester Square, em Londres, para a antestreia do filme 'Argylle'. E foi neste momento que recordou a celebração dos 75 anos de vida, sem grandes festas.

O ator completou mais um ano no dia 21 de dezembro e revelou que passou a data de forma mais privada, mais "silenciosa".

"Tive um bom jantar de sushi e fui dormir", partilhou com a revista.

