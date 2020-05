Foi no mês passado que Marianne Faithfull recebeu alta hospitalar, depois de ter estado vários dias internada com Covid-19. Na altura, foi partilhada na página de Twitter da cantora uma mensagem onde agradeciam aos profissionais de saúde que cuidaram de si, assim como todo o carinho que recebeu nesta fase.

Agora, Marianne voltou a usar as redes sociais para publicar uma fotografia sua e deixar uma nova mensagem.

"Gostaria de dizer a todas as pessoas que cuidaram de mim e pensaram em mim, que me mandaram amor, pessoas que conheço e as que nunca conheci, obrigada por me ajudarem a melhorar", começou por escrever na legenda da fotografia publicada esta quarta-feira, 20 de maio, na sua página de Facebook.

"Quero agradecer aos médicos e enfermeiros que foram tão bons e basicamente me salvaram a vida", destacou de seguida.

"Mais uma vez, obrigada a todos por todo o vosso cuidado, amor, pensamentos, orações e desejos. Com todo o meu amor, Marianne", rematou.

