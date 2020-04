Marianne Faithfull recebeu alta do hospital depois de ter estado 22 dias internada com Covid-19. Uma notícia que foi partilhada na página oficial do Twitter da cantora britânica, de 73 anos.

"Estamos muito felizes por dizer que a Marianne recebeu alta do hospital hoje, 22 dias depois de ter sido internada com sintomas da Covid-19", pode ler-se na publicação, que refere ainda que a artista vai "continuar a recuperar" da doença em Londres.

Antes de terminar, deixou ainda algumas palavras de carinho aos fãs para agradecer todo o apoio e destacou também o trabalho dos profissionais de saúde.

"A Marianne agradece a todos pelas amáveis mensagens de preocupação, que significaram tanto num momento tão difícil para muitos. Também está muito grata a todos os funcionários do NHS [serviço nacional de saúde britânico] que cuidaram dela no hospital e que, sem dúvida, salvaram a sua vida", rematou.

Recorde-se que a cantora foi internada no hospital no início do mês e na altura o seu representante revelou que estava a "estável e a responder ao tratamento".

