Heitor Lourenço foi o protagonista da mais recente emissão do programa 'Alta Definição', da SIC. O ator conversou com Daniel Oliveira de coração aberto e com enorme emoção lembrou uma das fases mais delicadas da sua vida: a morte do pai.

Horas antes de embarcar numa viagem à Índia, Heitor Lourenço jantou com o pai para despedir-se.

Assim que aterrou soube que algo não estava bem com a saúde do pai, mas a família tranquilizou-o. Horas depois recebeu uma mensagem da irmã através da qual percebeu que o pior tinha acontecido. "Pronto, já está", cita o ator.

Seguiram-se depois horas dolorosas até conseguir chegar a Portugal para despedir-se de um dos seus grandes amores.

"A minha mãe e a minha irmã viveram uma situação muito complicada. O estado era tão grave que o meu pai nem sequer conseguiu ir para o hospital. Não passei pela parte mais dura. Eu cheguei do aeroporto, fui buscar a minha mãe e fomos para o velório", contou, revelando que lhe foi muito difícil ultrapassar o facto de não ter estado presente nos últimos momentos do pai.

"Saio [de Portugal] a jantar com o meu pai e a seguir estou à frente de um caixão onde ele está lá dentro", lamentou, explicando que durante muito tempo a morte do pai foi para si algo "irreal" precisamente por não ter assistido ao momento em que tudo aconteceu.

