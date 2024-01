Soube-se esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, o nome do primeiro concorrente a ser salvo das nomeações esta semana.

Cláudio Ramos, depois de suspender as nomeações anunciou que Miguel Vicente está salvo e, por isso, o algarvio deixa de estar em risco de sair do jogo na gala do próximo domingo.

Vale lembrar que a decisão não deixa de ser surpreendente, até porque ao início da manhã foi revelado que Miguel Vicente, de acordo com as votações recolhidas nas redes sociais, é o concorrente menos popular da semana.

Assim sendo, nomeados continuam Bruno Savate, Jandira Dias, Jéssica Galhofas e Leandro.

Leia Também: 'Big Brother - Desafio Final'. Miguel Vicente é o menos popular