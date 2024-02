Harry e Meghan Markle vão passar o próximo Dia dos Namorados juntos... mas a trabalhar.

O casal irá viajar até ao Canadá e por lá irá ficar entre 14 a 16 de fevereiro, de forma a marcar presença no evento One Year to Go dos Invictus Games, conta a Hello!. Vale lembrar que este evento desportivo foi criado precisamente por Harry em 2014 e nesta competição participam militares feridos e doentes, quer estejam ainda em serviço ou já reformados.

Durante os dias que irão passar no Canadá, o duque e a duquesa de Sussex vão ter contacto com participantes dos vários países que fazem parte deste evento, numa oportunidade dada aos mesmos para terem um primeiro contacto com os jogos que serão realizados.

A causa tem um grande significado para Harry e Meghan, pelo que os dois não se importam de passar desta forma o oitavo Dia dos Namorados enquanto casal.

Vale lembrar que o One Year to Go dos Invictus Games é um evento de antecipação dos jogos de 2025 que irão acontecer em Vancouver, no Canadá.

Leia Também: "Golpe duro". Harry e Meghan Markle sofrem nova baixa na equipa