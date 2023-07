Tal como acontece anualmente, os reis de Espanha preparam-se para viajar para Palma de Maiorca, para umas férias em família, que já terão data marcada.

De acordo com a imprensa espanhola, o primeiro ato oficial presidido por Felipe VI e Letizia está marcado para 3 de agosto e é a receção à sociedade balear, a que os reis presidem todos os anos. Tal como aconteceu em 2022, o soberano abrirá as portas do Palácio de Marivent, a residência de verão oficial da família, para este evento.

Este momento coincide com a Taça do Rei de Vela, uma competição na qual se espera que o rei participe, e que arranca a 29 de julho. Por esse motivo, espera-se que a rainha, a princesa Leonor e a infanta Sofía estejam presentes em algum dos dias no Real Clube Náutico para apoiarem Felipe VI.

Assim, tudo indica que os primeiros elementos da família a chegar às Baleares sejam a rainha emérita Sofía e a irmã mais nova, a princesa Irene, seguidas do rei Felipe VI, que chega a Palma de Maiorca dia 27 de julho. Dois dias mais tarde, a 29, poderá contar com a companhia da mulher e das duas filhas.

Leia Também: Letizia de Espanha surpreende com visual azul vibrante