1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Pedro Almodóvar.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Acho que tinha de ir com o meu telefone.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Bolachas.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Qualquer coisa que tenha sido feita pelo meu pai ou pela minha mãe.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

É melhor não ser ninguém penicado, porque via correr mal. Uma pessoa claustrofóbica.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Eu tinha muitas superstições em miúda e eram tantas, tantas que felizmente me fui libertando. Já era uma cosia grave, quase patológica, então hoje em dia acho que não tenho.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Sinceramente, as Maldivas. Já não aguento, o meu feed [do Instagram] é só viagens para as Maldivas [risos].

8. Qual o filme da sua vida?

Vou sempre amar o 'Cinema Paraíso', mas não consigo só escolher um.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Sou uma tsunami, como me chamam, tenho o talento de movimentar tudo o que está à minha volta [risos]. Os meus talentos estão todos à vista. Adoro dançar, mas faço-o de forma improvisada

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

A laca da minha avó.

