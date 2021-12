1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O meu marido. Sempre.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Kit de sobrevivência.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Fazer quizzes do Buzzfeed.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Panquecas com canela .

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Qualquer pessoa de mau humor.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Tenho algumas, por exemplo, nunca bebo o café até ao fim. Deixo sempre um bocadinho.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Índia.

8. Qual o filme/ou música da sua vida?

Música é o 'She', de Elvis Costello. Filmes tenho vários: 'Notting Hill', 'Out Of Africa', entre outros.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Faço sapateado.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Bolo de iogurte que a minha avó fazia.