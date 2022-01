1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

O Jay-z.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um Caderno com caneta.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

O programa 'Keeping up with the kardashians'.

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Mac and Cheese.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

O André Ventura.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Benzer-me quando passo por ambulâncias e cemitérios.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Itália.

8. Qual a música da sua vida?

Não sei, muda muito. Mas adoro a 'Sombra do desejo'.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Lambo o cotovelo.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Água de colónia Pico Baby.

