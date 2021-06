1. Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Adorava jantar com a Anitta. O seu exemplo de dedicação e força numa indústria muitas vezes difícil para as mulheres é algo que me inspira.

2. Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um microfone, claro.

3. Qual o seu maior guilty pleasure?

Comer um grande big mac, com batatas fitas com muito ketchup e beber uma coca-cola, sabe tão bem [risos].

4. Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

A minha massa famosa de gambas, até ao pequeno-almoço sou capaz de a comer.

5. Ficou presa no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Não queria que estivesse comigo uma pessoa que transmitisse más energias. Sou uma pessoa muito positiva e gosto de uma vida plena por isso gosto de me dar com pessoas com boa frequência.

6. Qual a sua mania mais estranha?

Cantar fora de horas (noite dentro), o que os vizinhos não toleram.

7. A sua viagem de sonho, qual é?

Adorava ir ao Espaço, deve ser alucinante.

8. Qual o filme da sua vida?

'Em busca da Felicidade' de Will Smith.

9. Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Acho mesmo que só cantar. Mas também gosto de achar que o meu foco é quase um super poder.

10. Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

Recordo-me do meu perfume de bebé.

