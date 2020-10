Sadie Robertson está a partilhar com o mundo a sua experiência com o novo coronavírus. A atriz, de 23 anos, convidou a mãe, Korie, e a irmã, Bella, para o episódio desta quarta-feira do podcast 'WHOA That Good' para discutir os sintomas - tanto físicos como emocionais - que sentiram depois de terem contraído o vírus.

Sadie revelou inicialmente que tinha testado positivo para a Covid-19 através de uma publicação que fez no Instagram, no início da semana.

Bella, de 19 anos, foi a primeira a ficar doente, de seguida foi Karie, de 47 anos. Sadie, que está grávida pela primeira vez, ao início achava que estava bem até que o marido, Christian Huff, ficou doente, com febre.

"Eu realmente testei negativo, mas ainda não me sentia bem com isso. Então, o Christian teve febre e eu pensei: 'Oh não, aí vem'", disse a atriz, referindo que dois dias depois testou positivo para a Covid-19.

"Os meus sintomas começaram com uma dor de cabeça muito forte", partilhou. "Uma dor de cabeça diferente das que já tinha tido - era como uma enxaqueca atrás do meu olho. Depois fiquei com tosse, a minha garganta estava tão vermelha... Foi terrível", recordou.

Além destes sintomas, Sadie disse ainda que também teve dores no corpo, perda de paladar e olfato, e tinha dificuldade em dormir, mesmo estando "tão cansada".

Os sintomas progrediram até ao ponto em que teve de ser hospitalizada para perceber se estava tudo bem com o bebé. A futuro mamã explicou que tinha enjoos matinais, e o vómito combinado com os sintomas da Covid fez com que ficasse desidratada.

"Por estar tão fraca e doente, a vomitar tanto, fiquei muito desidratada", contou. "Nesse momento, quando estava desidratada, a minha dor no peito tinha piorado muito. Mal conseguia falar, e a minha mãe disse que eu precisava de ir ao hospital", recordou.

"A tua voz estava tão fraca que nem conseguias falar", destacou Korie, afirmando de seguida que a filha foi muito "corajosa" por ter ido ao hospital sozinha durante a gravidez. "Foi quando soube que ela era uma mãe. Ela não estava apenas a pensar em si", acrescentou.

Sadie falou ainda dos sintomas dos quais "nunca tinha ouvido falar publicamente", incluindo os sentimentos de tristeza e depressão que a sua mãe e a irmã também tiveram.

"Toda a dor física em cima da solidão, o isolamento, faz-te sentir essa depressão que é algo que eu nunca tinha vivido antes", comentou. "Não vou mentir, chorei muito", desabafou.

A estrela do reality show e os familiares concluíram o episódio com um pedido aos seguidores para que usem máscara e sejam extremamente cautelosos.

"Sou uma pessoa muito saudável, faço muito exercício e como muito bem. Cuido de mim mesma. Sinceramente, pensava que se ficasse infetada com Covid não seria tão mau. Mas não, estive muito mal", realçou. "Portanto, não pense que vai simplesmente ficar bem, é uma doença muito difícil que não vai querer contrair", rematou.

