Aos 41 anos, Sabrina Sato está de saída da Record TV, como anunciou esta quarta-feira, 16 de março, através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Num vídeo que partilhou na rede social, começou por recordar realçar: "Foi a minha casa, onde amadureci, cresci como mulher e como pessoa. Aprendi muito, tive o meu próprio programa de TV, apresentei game show, reality show e tornei-me mãe, o meu maior e melhor papel".

"Acho que minha maior característica é não desistir de nada, ter coragem de me jogar e encarar novos desafios, mesmo sem saber no que vai dar. Talvez foi isso o que viram em mim há oito anos quando me chamaram para ser apresentadora da Record TV. [...] Era uma época que ninguém acreditava muito. Eu era uma menina, tinha sotaque do interior, [...] vários rótulos que carregava comigo, e eles receberam-me como uma rainha.. Recebi amor", acrescentou, confessando que está com "o coração apertado" agora que é a hora da despedida.

"Este é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Mesmo recebendo todo esse amor, todo este cuidado, sinto que preciso de seguir. Seria mais confortável continuar, mas também sinto que está na hora de viver novas histórias. Preciso de encarar novos desafios. Sinto que ainda tenho muito para fazer", destacou, terminando com agradecimentos especiais à Record TV.

