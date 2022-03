Apesar de muitas das celebridades que vemos regularmente no mundo do entretenimento serem norte-americanas, a verdade é que a maioria é descendente de imigrantes. Sendo a América do Norte repleta de pessoas de várias origens, não é surpreendente saber que muitas estrelas têm conexões com diferentes países do globo. Existe, por exemplo, uma grande comunidade de judeus ucranianos nos Estados Unidos devido ao antissemitismo que estes sofreram no país natal durante o regime soviético.

A Ucrânia tem uma rica história cultural de dança e música, que foi espalhada pelo mundo graças aos nativos. Talvez seja por esse motivo que vários dos artistas mais talentosos do último século tenham raízes ucranianas.

São cada vez mais as celebridades que têm vindo a falar publicamente sobre as suas raízes ucranianas e que têm mostrado solidariedade para com o país desde a invasão russa, que começou a 24 de fevereiro.

Clique na galeria e fique a saber quem são as estrelas que têm ligações com a Ucrânia.

