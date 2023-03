Foi Cátia Goarmon, conhecida como 'Tia Cátia', a celebridade portuguesa que há uns anos trabalhou como "agente" do desenho animado Noddy.

Numa entrevista conduzida por Júlia Pinheiro, a chef de cozinha revelou que já teve diversas profissões.

"Comecei a trabalhar aos 20 anos na industria farmacêutica, antes disso trabalhava como hospedeira em eventos", disse, explicando que passou depois da venda de propaganda médica para outros empregos.

Ainda antes de dedicar-se à cozinha, 'Tia Cátia' trabalhou na área do licenciamento de imagens e foi aí que teve oportunidade de vender e defender os direitos de imagem do famoso Noddy.

"Eu vendia os direitos [de imagem] do Noddy. Era o máximo numa conversa poder dizer, eu sou agente do Noddy", realçou, satisfeita com o seu percurso.

Aos 42 anos, contudo, a empresa espanhola para a qual trabalhava fechou os escritórios em Portugal e Cátia ficou desempregada. Precisamente nesta altura, decidiu mudar de vida e inscrever-se no programa 'MasterChef Portugal'.

Apesar de não ter vencido o formato, a sua imagem captou todas as tenções e o sucesso desde então tem sido muito.