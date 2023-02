Ryan Reynolds e Blake Lively estão a adaptar-se à nova vida com quatro filhos e este foi um dos temas abordados durante a presença do ator no 'Power Lunch', da CNBC.

O artista destacou que ambos estão "muito animados" com o recém-nascido. "Olha, não íamos para o quatro filho se não gostássemos", disse aos apresentadores Tyler Mathisen e Kelly Evans.

"Toda a gente está a ir muito bem. Estamos todos a ir de uma forma fantástica", afirmou, continuando sem revelar o sexo do bebé. Ainda assim, não deixou de partilhar que a casa tem estado muito agitada.

De recordar que além do bebé, o casal tem em comum três filhas, James, de oito anos, Inez, de seis, e Betty, de três.

Leia Também: Já nasceu o quarto filho de Blake Lively e Ryan Reynolds