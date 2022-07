A preparar-se para o julgamento em que é acusado de agredir a ex-namorada, Ryan Giggs desfrutou de bons momentos em Portugal.

De acordo com a imprensa internacional, o ex-jogador do Manchester United aproveitou as férias no país, apenas duas semanas antes do início do julgamento.

Nas imagens divulgadas pelo Daily Mail, o ex-selecionador do País de Gales, de 48 anos, é visto em tronco nu com a nova namorada, Zara Charles, de 33 anos.

O jornal relata ainda que o julgamento - em que é acusado de controlo e comportamento coercivo contra Kate Greville e a sua irmã - começa dia 8 de agosto no Manchester Crown Court, Inglaterra.