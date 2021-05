Ryan Giggs, ex-jogador de futebol do Manchester United, irá a julgamento no Manchester Crown Court no próximo ano, após ser acusado de agredir e controlar coercivamente a ex-namorada.

Numa audiência de 15 minutos, esta sexta-feira, a data para o julgamento foi fixada para que o processo ocorresse no mesmo tribunal a 24 de janeiro do próximo ano.

Em causa estão as supostas agressões de Giggs, de 47 anos, à 'ex' Kate Greville, de 36. O antigo futebolista terá deixado marcas no corpo de Kate num episódio violento, em sua casa, em Worsley, Grande Manchester, no dia 1 de novembro do ano passado.

Além disso, Ryan também se terá envolvido num comportamento coercitivo e controlador na relação que viveram entre dezembro de 2017 e novembro de 2020. O ex-jogador é acusado de ter usado violência, isolamento, humilhação, assédio e abuso.

Mas não fica por aqui e é também acusado de ter agredido a irmã mais nova de Kate Greville, Emma Greville, no mesmo incidente que terá acontecido a 1 de novembro.

Giggs nega todas as alegações e anteriormente já tinha emitido uma declaração onde dizia estar "ansioso para limpar o seu nome".

Foi ainda marcada uma nova audiência para o dia 23 de julho, antes do julgamento, que deverá durar até três semanas.

