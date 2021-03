Celebra-se esta segunda-feira, 1 de março, o aniversário de um dos mais incontornáveis rostos da representação nacional. Ruy de Carvalho sopra as velas pelos 94 anos e recebeu, por via das redes sociais, o carinho de várias figuras públicas.

A data foi destacada na conta de Instagram do artista com uma foto do mesmo seguida da legenda: "94 anos de vida, 79 anos de carreira. PARABÉNS RUY".

A publicação conquistou atenções dos admiradores do ator e, pela caixa de comentários, caras conhecidas como Rita Pereira, Alexandra Lencastre, Diogo Infante e Sofia Arruda deixaram mensagens com felicitações.

Leia Também: Ruy de Carvalho despede-se de mais uma amiga