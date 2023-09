Russell Brand foi acusado de se exibir a uma mulher e depois rir-se desse momento no seu programa de rádio na BBC.

A mulher conta que o suposto incidente aconteceu em 2008, quando ela trabalhava para uma empresa de comunicação no mesmo edifício da BBC em Los Angeles.

A mulher, a quem a BBC se refere como Olivia, recorda-se de ter atendido Brand e a sua equipa em junho de 2008, quando o comediante estava a gravar um episódio do 'The Russell Brand Show' para a Radio 2.

A mulher lembra-se de ter passado pelo estúdio de rádio enquanto se dirigia para outro local do edifício e de ter sentido uma presença atrás dela. Quando se virou, viu Brand despido.

"Fiquei assustada, levantei-me e percebi que era o homem que eu tinha deixado entrar, o Russell", afirmou, alegando que o comediante se expôs totalmente, que se lembra de se ter sentido presa e que se negou a ter qualquer tipo de contacto físico com ele.

A mulher revela ainda que Brand acabou por se vestir e deixá-la sozinha, depois de um membro da sua equipa ter batido à porta do local onde se encontravam, um episódio que Olivia refere como ter sido "nojento". Mais tarde, durante um episódio do seu programa em junho do mesmo ano, Russell Brand e Matt Morgan brincaram sobre o incidente em que o comediante se "mostrou a uma senhora".