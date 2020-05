Apesar de ter referido recentemente numa entrevista com Carina Caldeira que estaria tudo bem com o seu namoro com Diogo Faria, passaram a correr na imprensa cor-de-rosa rumores de que Cláudio Ramos e o ator poderiam estar separados.

Ainda que sem responder de forma direta à especulação, o apresentador usou ao fim do dia de quarta-feira as suas redes sociais para garantir que está a viver "dias felizes".

"Hoje ainda não vos tinha dito um olá nem vos tinha piscado o olho. Têm sido dias corridos mas felizes e vocês fazem parte deles, por isso aqui fica o meu olá de olho piscado", escreveu o rosto da TVI, que vive agora uma das suas melhores fases a nível profissional. Cláudio está a cumprir um sonho antigo assumindo o papel de apresentador principal do programa 'Big Brother 2020'.

