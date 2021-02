Rui Unas considera-se um "privilegiado" uma vez que continua a trabalhar, ainda para mais na área da Cultura, um dos setores mais afetados pela pandemia em Portugal.

O radialista, comediante e ator abordou o assunto na sua conta de Instagram.

"Tenho o privilégio, o privilégio de ser dos que trabalham (ainda por cima, para o que está vocacionado) seja por conta própria no meu projeto digital, seja por conta de outrem como operário da ficção em tempos de pandemia", notou nas redes sociais.

"Todos os dias me lembro disso e evito banalizar ou desvalorizar esta sorte. Não me regozijo, apenas tenho consciência. São milhares de portugueses impedidos de exercer as suas profissões, os seus negócios. A minha solidariedade em nada adianta, a minha empatia nada altera, a minha 'sorte' não é culpada de nada. Resta-me exerce-la com respeito por quem não a tem", termina.

Leia Também: Danças sexy? "O legado foi deixado", diz Rui Unas em relação ao filho