Luísa Cruz foi uma das grandes surpresas que Rui Unas 'descobriu' nas gravações da novela 'Amor, Amor', da SIC. Foi nos bastidores da trama que o ator e humorista despertou para as melhores qualidades da colega.

"Só queria aqui dizer que a Luísa Cruz é uma senhora do caraças! Actriz de excelência, que toda a gente pode constatar quando representa mas uma colega do mais boa onda que há que só quem trabalha com ela sabe...", começa por descrever Unas.

"E o que ela gosta da parvoíce... faz a melhor imitação de som de melga que conheço. E, ya, rimos bué", termina, acrescentando às suas palavras uma fotografia de ambos.

Eis o registo:

