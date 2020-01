Rui Unas surpreendeu os que o seguem no Instagram com um momento dos bastidores da novela 'Nazaré', da SIC. O ator partilhou um vídeo onde é possível ver o mesmo a dançar com a colega que interpreta Verónica, Sandra Barata Belo.

"Verónica e Heitor [papel de Rui Unas] dançam na prisão. Para quê guardar isto, quando isto aconteceu? Eu, sinceramente, acredito que há um grande clima entre estes dois... só não ficam juntos se os guionistas não quiserem", escreveu na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

