Na passada semana, o governo britânico comunicou que Portugal deixava de integrar a lista 'verde' do Reino Unido de destinos para viajar, passando assim a ser exigido um período de quarentena a todos os britânicos que quisessem à mesma vir para cá.

Não ficando indiferente ao assunto, bem como às consequências sentidas no setor do turismo devido a esta decisão, Rui Unas decidiu criar a campanha #HelpUK.

"Tive a ideia, o Tiago DaCunha Caetano fez o humor e eu concretizei. Vamos ajudar UK a ajudar Portugal? Taguem os vossos amigos com ligações a UK ou a quem possa ajudar!", escreveu nas redes sociais.

Já no vídeo afirma: "Encontramo-nos numa situação em que precisamos desesperadamente das vossas libras do turismo. (...) Em nome do meu povo, rogo formalmente que vocês no enviem um cheque chorudo e nós, em troca, enviaremos os nossos campos de golfe, o nosso sol e dois barris de cerveja por fã do City".

Ora veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rui Unas (@o_unas)

Leia Também: Ser criança em 1981? Rui Unas recorda hábito caricato