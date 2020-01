Rui Santos cumpriu a tradição de dar o primeiro mergulho do ano no dia 1 de janeiro e fê-lo com toda a valentia!

Como mostrou nas redes sociais, o ator de 'Inspetor Max' decidiu aventurar-se no gélido mar completamente nu. "O prometido é devido!! Primeiro mergulho do ano", afirmou.

O momento ficou registado em vídeo e não deixou de impressionar os milhares de fãs, de entre os quais Isaac Alfaiate. "És o maior", elogiou o artista na caixa de comentários.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Vídeo: Katia Aveiro inicia o ano com mergulho no mar do Funchal