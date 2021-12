Vera Patrício não resistiu em mostrar aos seguidores um carinhoso e divertido momento do companheiro, Rui Patrício, com os dois filhos que têm em comum.

Num vídeo que publicou esta quarta-feira, 15 de dezembro, na sua página de Instagram, Vera mostra o guarda-redes português a dançar com os meninos.

"A felicidade... todos nós queremos a felicidade... e 'cus duros'. Patrícios in the house. Aquela chegada da escola. Peço desculpa aos vizinhos, mas às vezes tem de ser", escreveu na legenda do vídeo que pode ver em baixo.

