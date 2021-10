Rui Maria Pêgo encontra-se, atualmente, a viver em Inglaterra, mais precisamente em Bristol, para onde foi realizar o sonho de estudar Teatro.

No entanto, mesmo longe, o coração do comunicador continua por cá, não tendo este perdido a oportunidade de dar os parabéns à mãe, Júlia Pinheiro, que hoje completa 59 anos de vida.

Para tal publicou um retrato único de família, onde aparece com as irmãs, as gémeas Matilde e Carolina, escrevendo o seguinte:

"Parabéns, Mãe. A origem de tudo".

Veja a bonita partilha:

