Rui Andrade esteve esta quinta-feira, 2 de setembro, à conversa com Manuel Luís Goucha, espaço onde acabou por recordar a irmã, Teresa, que morreu em janeiro deste ano, após uma batalha contra um cancro nos ovários.

"A minha irmã anda sempre comigo todos os dias. Não é que eu esqueça, mas eu quero que ela esteja sempre ao pé de mim", afirmou, referindo-se a um objeto que lhe pertencia e que guarda com todo o carinho.

"Falo muitas vezes com ela, peço para me ajudar", diz, posteriormente, mas já sem conter as lágrimas.

Veja o duro momento na publicação de seguida:

Leia Também: Ator Sinde Filipe sente-se mal em novela da TVI e é assistido no hospital