O cozinheiro do 'Casa Feliz' é o anfitrião do programa que ocupa as manhãs de sábado, na SIC.

Depois do Dr. Almeida Nunes ter apresentado o 'Estamos em Casa' no passado sábado, 13 de março, a SIC voltou a apostar num rosto muito presente do 'Casa Feliz'. Para a próxima transmissão do programa, o anfitrião vai ser Rúben Pacheco Correia, como o próprio anunciou esta quarta-feira, 17 de março, no 'Casa Feliz'. Sem revelar grandes pormenores sobre o que se pode esperar para a manhã de sábado, 20 de março, Rúben mostrou-se entusiasmado com esta oportunidade. Leia Também: Fernando Mendes sobre Maria José Valério: "Falava com ela todos os dias"