Esta terça-feira, 1 de março, Rúben Pacheco Correia, que ficou conhecido por partilhar as suas receitas com Cristina Ferreira, está de luto. No dia em que completa 25 anos de idade, o empresário açoriano lamenta a morte do avô, conforme revelou na sua conta de Instagram.

"Acordei, ainda de madrugada, com uma chamada que me dava conta que o meu avô Miguel, pai do meu pai, faleceu. Este dia já não será igual, para mim e para a minha família, hoje e sempre", começa por referir.

"O avô Miguel era um falso envergonhado. Parecia distante e reservado, mas sempre à procura do tempo certo para contar uma história, uma anedota ou para relembrar as múltiplas partidas que foi fazendo com os amigos ao longo da sua vida", lembra, já com saudade.

"Era o meu avô. O meu único avô homem que conheci em vida. Uma referência para o meu pai e para mim. Um homem que dedicou a sua vida ao trabalho e que se pautou, sempre, pelos mais sinceros valores da honestidade. Já não será nada igual sem ti, avô Miguel. Tínhamos ainda tanta coisa para falar. Sei que tinhas muito orgulho em mim e ficou por dizer que sempre olhei para ti como uma referência na minha vida. Sei, também, que tinhas muitos sonhos para mim e sinto, mais do que nunca, que irei cumpri-los. Faremos por orgulhar o teu nome, eu e o Romeu. Amo-te muito, avô. Até sempre!", completa.

