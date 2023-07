Rúben da Cruz usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial.

O filho do DJ, Salvador, fruto da sua relação já terminada com Filipa Falcão, celebra esta quarta-feira 13 meses de vida, uma data que Rúben assinalou na sua conta no Instagram com a partilha de um conjunto de fotografias com o menino, captadas durante um passeio no parque.

"17 meses deste Amor incondicional… Salvador Maria, meu filho, minha luz e meu melhor amigo", escreveu o DJ na legenda das fotografias, onde pai e filho aparecem muito sorridentes.

Leia Também: Laura Figueiredo grava adorável vídeo com o filho bebé