Já se sabe quem é a próxima convidada de 'Taskmaster', o programa das noites de sábado da RTP.

Um teaser divulgado nas redes sociais revela que foi a atriz Carla Andrino quem abraçou o desafio de cumprir as caricatas missões do concurso ao lado do leque de concorrentes fixo - Jessica Athayde, Inês Aires Pereira, Toy e Gilmário Vemba.

Recorde-se que o formato é apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl.

