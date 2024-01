Rowan Atkinson, o eterno Mr. Bean, completa 69 anos este sábado, dia 6 de janeiro, e não deixamos passar em branco a data.

É um dos artistas que mais marcou pelas gargalhadas que proporcionou, tendo sido considerado pelo The Observer, em 2007, um dos atores mais engraçados da comédia britânica.

O papel que lhe deu o grande destaque foi a personagem Mr. Bean, tendo recebido vários prémios pelo referido trabalho, que além de ter 'alimentado' uma série, também deu origem a filmes como 'Bean - Um Autêntico Desastre' ou 'As Férias de Mr. Bean'. Além disso, também foi criada a série de desenhos animados 'Mr Bean: The Animated Series'.

Entre os papéis de destaque está também Johnny English, onde a comédia é novamente o grande destaque.

Sobre o lado mais pessoal, Rowan Atkinson esteve casado com Sunetra Sastry entre 1990 e 2015, com quem tem em comum os filhos Benjamin Alexander Sebastian e Lily Sastry.

Atualmente mantém um romance com Louise Ford, com quem se juntou após separar-se de Sunetra. Em 2017 foi anunciado que o ator ia ser pai pela terceira vez, fruto da relação com Louise, que é quase 30 anos mais nova que Rowan.

