Aos 67 anos, Herman José mostrou-se um homem confiante com a sua forma física. O humorista filmou-se a treinar no seu ginásio pessoal com um look 'descapotável' e irreverente.

Herman dispensou a roupa de treino e surge nas imagens apenas de sunga, meias e ténis.

"A correr contra o arroz de pato", brinca o rosto da RTP, referindo-se ao almoço com amigos que antecedeu a este treino.

