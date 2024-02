Amy Schumer viu o seu nome no centro das atenções nos últimos dias, isto depois de ter estado no 'The Tonight Show' e no 'Good Morning America' a promover o lançamento da segunda temporada de 'Life & Beth'.

Vários internautas comentaram que a comediante está com o rosto "mais inchado", palavras que não lhe passaram despercebidas.

"Muito obrigada pela contribuição de todos em relação ao meu rosto. Tenho gostado do feedback e discussão sobre a minha aparência, como todas as mulheres fazem, durante quase 20 anos. E estão certos, está mais inchado do que o normal neste momento", escreveu numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Tenho endometriose, uma doença autoimune sobre a qual todas as mulheres deviam informar-se", explicou de seguida, dando a perceber que está a ser acompanhada por médicos. "Mas estou bem.

Na mesma publicação, destacou ainda: "Acredito que uma mulher não precisa de desculpas para a sua aparência física e não deve nenhuma explicação. Mas queria aproveitar a oportunidade para defender o amor próprio e a aceitação da pele em que estás. Como qualquer outra mulher/pessoa, há dias em que me sinto confiante e bem, e há outros em que quero colocar um saco na cabeça". Veja a publicação na íntegra:

