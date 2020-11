Rose McGowan sofreu um pequeno acidente enquanto acompanhava os resultados das eleições presidenciais dos EUA. De destacar que, até à data, os votos continuam a ser contados.

Como destacou no Instagram, esta quinta-feira, a atriz fraturou o braço e teve de se deslocar a uma unidade de saúde.

Na fotografia que publicou na rede social, Rose, de 47 anos, aparece com o braço esquerdo engessado.

"Ler os resultados das eleições nos Estados Unidos enquanto estás nas escadas = quebrar o osso", começou por escrever na legenda da imagem.

Uma publicação onde que falou ainda sobre o sistema de saúde do país. "Custou 250 dólares (210 euros) no México a minha visita ao pronto-socorro, em comparação com uma provável conta de hospital de dez mil dólares na Califórnia para o mesmo acidente", disse. "Os EUA não são a terra dos livres, são a terra dos sobrecarregados", concluiu.

