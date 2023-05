Esta quinta-feira, 25 de maio, Georgina Rodríguez revelou aos seguidores da sua página de Instagram que estava a preparar-se para marcar presença no Festival de Cinema de Cannes, evento para o qual tem sido convidada nos últimos anos.

Posando na varanda do Hotel Martinez, já no destino, Gio partilhou alguns pormenores dos bastidores, nomeadamente o seu sensual look, passando pela estadia, até à comida que comeu.

Quem não ficou indiferente à partilha foi Cristiano Ronaldo.

O craque fez uma 'declaração' na caixa de comentários deixando vários emojis de coração, conforme poderá ver.



© Instagram - Georgina Rodríguez

Vale notar que, recentemente, surgiram na imprensa rumores de que o casal ter-se-ia separado. Contudo, CR7 prova agora o contrário.

