Romeu Costa foi o convidado do 'Alta Definição' este sábado, dia 25 de maio, e durante a conversa com Daniel Oliveira falou sobre como viveu a primeira paixão, aos 12 anos, e de como se sentia sozinho naquela altura.

"[Era] um miúdo muito solitário", começou por dizer, explicando depois que não se sentia seguro para falar com ninguém sobre o que estava a sentir. "O meio à minha volta não estava preparado para perceber um miúdo que era de outra forma daquilo que era a norma vigente", continuou, falando depois da primeira vez que se apaixonou por um rapaz, aos 12 anos.

"Era um segredo só meu. Eu não tinha ninguém à minha volta que me inspirasse confiança ao ponto de eu revelar que estava apaixonado por [aquele] rapaz", contou, ao partilhar que gostava de um jovem mais velho que ele dois anos.

Para poder refletir sobre o que sentia, o ator revelou que "escrevia". "Tinha um diário e até desenvolvi uma linguagem codificada para que, se alguém viesse a descobrir o diário, não conseguisse perceber o que é que eu realmente estava ali a escrever".

Na mesma conversa, Romeu falou ainda dos tempos em que era criança e das dificuldades que sentia naquela altura. "Tenho dificuldade em olhar para a infância e ver os momentos felizes. Aquilo com que eu gostava de brincar estava sempre conotado com as raparigas. Tudo o que fosse bonecas, imitar a lida da casa, eram brincadeiras de que eu gostava. Tudo o que fosse futebol ou competição eram coisas com que eu não me sentia muito confortável", afirmou.

